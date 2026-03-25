Целта пред ГЕРБ-СДС – устойчив растеж и човешки разговор с всеки

Здрава държава, която постига растеж. Това да доведе реален, траен и устойчив ръст на доходите за всеки български граждани. Водещите цели пред ГЕРБ-СДС в следващия мандат бяха очертани от проф. Костадин Ангелов – водач на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново и заместник-председател на 51-ото Народно събрание.

„Здрава държава има тогава, когато обществото е здраво. Общество, в което хората си говорят, уважават. Общество, в което политиците – дори от различни партии, са опоненти, а не врагове. Медицината ме научи на нещо много важно - пред болестта и пред надеждата всички сме равни“, обяснява проф. Ангелов. И е категоричен – всички днес имаме нужда от малко повече човещина.

„Прекарал съм голяма част от живота си в слушане. На сърца, на перисталтика, на дишане, на човешки съдби. Това, от което имаме най-голяма нужда днес, не са нови лозунги, а да знаеш, че някой те чува. Да усетиш, че не си сам. Време е за нов разговор. Човешки разговор. Като лекар с приятел. Без титли, без политически цветове и крясъци. Това е кампанията, която ще водя. Смисълът е да останем хора – независимо от всичко останало“, казва проф. Ангелов.

Здравеопазването е основен приоритет – негов и на ГЕРБ-СДС. Качествено и достъпно за всеки български гражданин, независимо дали живее в големия град или в малкото село. 51-ото Народно събрание показа, че здравето може да бъде надпартиен обединител. Тази цел да бъде постигната и надградена в следващия парламент е лична мисия на проф. Ангелов. И припомня, че в парламента, на който е замеснтик-преседател, е постигнато обединение по над 30 законодателни инициативи за по-добър контрол, повече справедливост и грижа за пациентите. Подкрепата за болници в труднодостъпни и отдалечени райони е пример за това. Именно това е в основата на следващата важна стъпка – всеки български гражданин да има достъп до качествена лекарска грижа и до лекарства.

Затова програмата на ГЕРБ акцентира върху:

мобилни лекарски екипи и облекчен достъп до лекарства в слабонаселени и отдалечени райони;

в слабонаселени и отдалечени райони; тристълбово финансиране на възнагражденията на лекарите в болниците в същите тези райони;

в болниците в същите тези райони; въвеждането на електронна здравна карта;

по-справедлив и гъвкав механизъм за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствените продукти.

„Здравеопазването не е поле за експерименти, а система, в която решенията трябва да са обмислени, устойчиви и в интерес на пациентите и медицинските специалисти. Ние сме доказали, че имаме опита, уменията, поставяме държавата преди партийните интереси и най-важното – можем да носим отговорност. Работата продължава“, завърши проф. Костадин Ангелов.