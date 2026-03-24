Смениха и шефката на института по криминалистика, който прави експертизите по “Петрохан” (обзор)

Директорът на Националния институт по криминалистика (НИК) старши комисар Кремена Илиева е поредният ръководител в системата на МВР, сменен от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Новината съобщи първо Breaking.bg в понеделник вечерта. Информацията бе цитирана и от други сайтове.

Потърсена от “24 часа” за коментар, Илиева отказа да разкрие дали е вярно и препрати към пресцентъра на МВР. “24 часа” попита официално дали тя е сменена, преместена ли е на друг пост и с какви мотиви. Часове по-късно от ведомството бяха лаконични, като потвърдиха единствено, че Илиева вече не е директор. Уточниха, че на нейно място временно ще е досегашният ѝ заместник Анатолий Ангелов. От МВР не посочиха къде отива тя.

Самата Кремена Илиева също не бе титуляр, а временно изпълняващ длъжността от 3 години. Любопитен детайл е, че преди това начело на института беше пак Анатолий Ангелов.

За последно Илиева се появи публично на 9 февруари, когато МВР и прокуратурата за първи път имаха брифинг за разследването по случая “Петрохан”. Под контрола на прокуратурата в НИК се изготвят някои от експертизите по разследването за смъртта на Ивайло Калушев и групата му.

“При изследванията на оръжията, открити в района на хижата “Петрохан”, са установени ДНК единствено и само от намерените тела. По делото във Враца се извършват съдебномедицински експертизи на телата от изоставения кемпер, както и редица други следствени действия”, каза тогава старши комисар Кремена Илиева. Тя беше най-лаконична от всички на пресконференцията.

Още в първите дни на служебния кабинет вътрешният министър Емил Дечев беше атакуван в парламента, че отстранява от постовете им разследващите по случая “Петрохан”, което той категорично отрече. За ръководителите на главни дирекции посочи, че не са разследващи и ги е преместил в звеното за подпомагане на ръководството по други причини.

След отстраняването на главния секретар и 3-ма от 5-има шефове на главни дирекции Дечев смени и 25-има от 28 областни шефове на полицията. Някои бяха преместени в звеното за подпомагане на ръководството на МВР, други останаха заместници на новите титуляри. След това продължи с рокади надолу в йерархията, сменяйки началници на районни управления в страната.

