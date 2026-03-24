Пожалиха спипан с половин кубик дърва край Розино бракониер, не му взеха каруцата

Ще се труди обаче 40 часа в полза на обществото

Карловският районен съд се отнесе благосклонно към бракониер, спипан с половин кубик немаркирана дървесина край Розино, и не му отне каруцата. Мотивът на магистратите е, че стойността на талигата не съответства на тежестта на нарушението - превозването на малко количество бял бор.

Човекът бил засечен да превозва дървата на 9 януари т. г. и не му за първи път - през август м. г. е глобен с 600 лв. за подобна постъпка. Това обаче не е имало ефект и затова от Регионалната дирекция по горите са поискали той да положи безвъзмезден труд в полза на обществото в продължение на 40 часа. Съдът е уважил това настояване, а незаконната дървесина ще бъде отнета.