Ще разпознаваме служителите на МВР по нови знаци

Министерството на вътрешните работи подготвя въвеждането на нови отличителни знаци за своите служители, чрез които гражданите ще могат по-лесно да ги разпознават. Това става ясно от предложени промени в Инструкция № 8121з-988 от 2015 г., публикувани за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

Чрез предложените промени ръководството на МВР на практика прави много промени в знаците, по които може да се разпознаят всички негови служители, съобщава "Сега"

Предвижда се всички служители на Министерството на вътрешните работи да бъдат снабдени с нов тип личен знак, който ще съдържа логото на МВР и ще бъде лесно разпознаваем от гражданите. Знакът ще бъде индивидуализиран чрез шестцифрен номер, като първите две цифри ще указват съответната структура в системата на вътрешното министерство.

Според авторите на промените, с тази мярка ще се постигне унифициране на личните знаци, които ще бъдат еднакви за всички структури в МВР.

В инструкцията е подробно описано как изглежда новият знак. "Личният знак е от лек метал със сребрист цвят във формата на щит с размери: височина 72 мм и широчина 54 мм с изображение на логото на МВР, в центъра на знака. В горната част на лицевата страна с релефни цифри се нанася шестцифрен номер, като първите две цифри обозначават структурата на МВР, а останалите четири са поредният номер на знака. На обратната страна на знака се прикрепя метална щипка, която позволява неговото захващане", се описва в документа.

"Носенето на нов вид личен знак, разпознаваем по-добре от българските граждани, ще даде възможност на служителите на МВР при осъществяването на техните правомощия, да работят в условия на повишено доверие към извършваните от тях дейности. Очаква се това да повиши доверието към МВР и държавността като цяло", мотивират се от ръководството на МВР.

Промени има и при индивидуалния идентификационен номер. Предвидено е той "да се поставя с текстилна самозалепваща лента над десния преден джоб на връхното специално униформено или работно облекло при наличност на джоб, а в останалите случаи - в дясната горна част на връхното униформено или работно облекло, на нивото на гърдите, по начин, осигуряващ индивидуалният идентификационен номер да е видим". Изрично е записано, че първите две цифри на личния знак и индивидуалния идентификационен номер, обозначаващи структурата на МВР, ще се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.

В мотивите за промените е посочено, че текстове от сега действащата инструкция не отговарят на закона за МВР и затова тя трябва да бъде приведена в съответствие с него. Констатира се също, че предписаният до този момент ред за носене на личния знак е неудобен и непрактичен за служителите, което ангажирало значително тяхното внимание за неговото опазване и ги затруднява да се фокусират върху осъществяването на правомощията си. В този смисъл с проекта на Инструкция се предлагат разпоредби, уреждащи носенето на личния знак по подходящ за конкретния случай начин съобразно преценката на служителя. Предлага се и прецизиране на разпоредбите относно осъществяването на контрола за носенето на личните знаци и индивидуалните идентификационни номера, за проследяването на тяхното състояние след предоставянето им, както и въвеждане на задължение за предоставяне на такава информация до съответното звено „Човешки ресурси".

С измененията в инструкцията е предвидено, че предоставяне на нови лични знаци и индивидуални идентификационни номера се извършва само при обявяването им за невалидни или повреждане, което ги прави неизползваеми. Изрично е записано, че загубените, откраднатите и повредените лични знаци и индивидуални идентификационни номера по вина на служителя, което ги прави неизползваеми, се заплащат от служителя.