Ралица Асенова: На смъртните актове пише 7 февруари

„Разполагаме със съдебномедицински експертизи на Ники, сина ми, Иво Калушев, 15-годишния Сашо и Ивайло Иванов-Ивей. Искам да поставя въпроси и да коментирам написаното в съдебномедицинските експертизи. Имаме право по закон на тези данни. Имаме съдебномедицински експертизи, които обжалвахме. Всичко е базирано на предоставените ни документи. Категорично твърдя, че нашите близки са убити – категорично", заяви Ралица Асенова, майка на Николай Златков, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев.

Ралица Асенова бе гост в „Денят на Дарик", за да говори за случаите „Петрохан" и „Околчица".

„Дезинформацията е толкова голяма, че по медии се четат неща, които не отговарят на истината. Брифингите и пресконференциите по случая са чиста бутафория и не говорят за охлузванията по телата, огнестрелните рани. Затова съм тук. С тези съдебномедицински експертизи искам да поставя въпроси, защото ми писна да слушам за сметките на някой си и кой за какво дал пари. Искам да говорим за съществените неща, защото имаме 6 убити души", каза още тя.

„Не е истина, че огнестрелната рана на моя син е над ухото – тя е между очите! В съдебномедицинската експертиза се говори за два проектила и е добре някой да разясни дали те са от два куршума, или проектилът се е разпаднал на две части – до момента няма отговор за това нещо", заяви Ралица Асенова.

„Аз съм меко казано аполитичен човек, не знам нищо за политика и управляващи. Единственият ми фокус е престъплението срещу моите близки. На мен се предоставя непълна информация и не ми се отговаря на исканията, само когато изляза и говоря – има резултат", заяви майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпера под Околчица.

„На база съдебномедицинските експертизи стигнах до тази информация. Те са на Ники, сина ми, Иво Калушев, 15-годишния Сашо и Ивайло Иванов-Ивей. Имаме някаква част от документация, свързана с престъпления, извършени срещу нашите близки. За трите трупа на Околчица нямаме балистичната експертиза", заяви Ралица Асенова.

„Това са съдебномедицински експертизи, които са налични. Мен никой не ме е питал, нито някой от близките ме е питал дали могат да се говорят нещата, които вече се говорят 2 месеца. Да се обсъждат в парламента чувствителни теми, излагани в публичното пространство, без никой да ме е питал дали може. Това е нарушаване на човешките права и на убитите, и на близките. Тези документи са ми дадени като пострадало лице", каза Ралица Асенова.

„Тези два проектила, за които става въпрос, е добре някой да разясни на следващ брифинг дали са два изстрела, или един проектил, раздробен на две части. Искам някой разследващ да обясни дали от изстрел от упор може да заседне проектилът в тила на моя син. Искам някой да обясни охлузванията на подбедриците на сина ми. Тези „охлузвания" са сериозни рани. Искам да знам защо те не са изследвани. Това не са просто охлузвания, защото на единия крак раната е толкова голяма, че няма кожа. Всеки патоанатом, с който говорих, бе изумен, че тези рани не са изследвани. Те се учудиха, че само един единствен съдебен лекар е изготвил експертизата, а не специалисти. Как е възможно един единствен патолог да е този, който извършва тези съдебномедицински експертизи, а не екип от специалисти", заяви Ралица Асенова.

„Вече се убедих в нелепиците на зле скалъпения сценарий, за който ни бе казано да четем между редовете. При образувани наказателни производства законът изрично забранява разкриването на факти от интимния живот на хората. Искам да знам кому бе нужно в медийното пространство да се разпространяват безчовечни клевети по повод сина ми и останалите. Законът забранява разпространението на такава информация, дори да има обосновано предположение, че такава съществува. Тези данни бяха разпространени при категорична липса на информация. Версията за педофилия и хомосексуални престъпления се разпадна на парчета, след като такива данни нямаше при нито един от шестте трупа. Не намериха семенна течност, за която се говореше. Няма ли грам човечност в някой да излезе и да се извини на близките, споделяйки пред обществото, че версията е невярна. Ще осъдя всички, които се опитаха да разпространяват тази единствена и невярна версия", заяви Ралица Асенова.

„Всички близки, всички ние, още 5 семейства, ще търсим наказателна отговорност за безумието, което бе извършено върху паметта на нашите близки.

Веднъж убиха телата им и вече 2 месеца убиват паметта им

Това е много тежко престъпление към човешките права и на загиналите, и на нас близките им. Няма да позволя да се градят предизборни кампании на гробовете на нашите близки", категорична е майката на загиналия Николай Златков.

„На смъртните актове пише 7 февруари. Това повдига въпроси по официалната и единствена версия за ритуалното самоубийство. Къде са били през всичките тези дни без храна и вода – Иво, Ники и Сашо. Защо Иво, ако иска да убие тези деца, не го прави толкова дни и какво чака? Има много неудобни неща в тази теза. Как толкова дни не бе открит толкова разпознаваем кемпер. Дадох информация за него още в самия ден. Как изчезнаха всички записи за този кемпер и как разследващите не го намериха, а един овчар? Кога ще получа отговор за искането ми за намирането на завещанието на Ивайло Калушев, което се намира в желязната му каса в Петрохан. Как този човек завещава на децата всичко, което има и отива към Околчица и чака няколко дни, за да ги убие? Искам да знам къде е багажът им. Не знам кой отива да се самоубива с багаж. В документите данни за този багаж няма. Къде са тези раници и какво е имало в тях? Ники, Иво и Сашо ни казваха, че потеглят с кемпера. После стана ясно, че Ники е бил с личната си кола – сива „Тойота", подарена му за 18-годишния рожден ден от Ивайло Калушев", заяви Асенова.

„Кой ще си оставя кучетата, които толкова много обича, да изгорят в адски мъки, ако е решил да слага край на живота си? Защо не е изследвано количеството на фенобарбитала? Защото в експертизата бе описано, че липсват вещества от барбитуратите. Защо нямаме данни за стомасите на убитите в Околчица. Поради каква причина стомасите на убитите на Околчица не са били изследвани и защо нямаме данни за това, след като стана ясно, че стомасите на убитите на Петрохан са били празни и това било неоспоримото доказателство, че щели да се самоубиват. Искам да попитам за кръвонасяданията по тялото на 15-годишния Сашо", коментира Ралица Асенова.

„Имаме снимки и съдебномедицинската експертиза на Ивайло Иванов-Ивей. Огледът на „Петрохан" е продължил 5 часа и са объркани имената още в първото действие по разследването, като са объркани имената на Ивайло Иванов и Дечо Василев. Първият изстрел не успява да убие Ивей, но осакатява лицето му – няма уста, няма нос. При това с обгорените си ръце зарежда нов патрон с дясната си ръка и прави втори изстрел в лявото си слепоочие. След това пада по очи и успява да си свие ръцете, за да са до ушите му. Това не е „Туийн Пийкс". Това е нещо повече от „Туийн Пийкс". Огромен абсурд. Следи по тялото на Ивайло Иванов от барутни частици липсват. Следи от микрочастици от оръжията има само по десните ръце на Дечо и Пламен, по тялото на Ивей такива частици не са констатирани. Версията за тройно самоубийство достига до планетарни измерения на човешката глупост. СамиятИвей, убит с два патрона, няма барутни частици, коментира Ралица Асенова.

„Любопитно е как десничарят Пламен се застрелва с лявата ръка, след като пистолетът пада до нея. Как под тялото на Пламен се намират и пушка, и пистолет, след като в балистичната експертиза се твърди, че и с двете оръжия са се произвели изстрели, а на пресконференцията ни казаха, че Пламен е убит с един куршум. Как Дечо, успявайки да се самоубие, е успял да си кръстоса краката и да си сложи лявата ръка върху гърдите си. Как върху телата, които са били изложени на обилен снеговалеж, няма никакъв сняг. Хубаво е някой да даде отговор и как и защо трима души се самоубиват отвън пред кучешката колиба и се подреждат един до друг. Това е тотална обида към интелекта и на не много умен човек. Как и защо кемперът, мястото на престъплението на Околчица, бе извозен на собствен ход, а около хижа „Петрохан" и пиле не може да прехвръкне. Кога ще можем да видим кемпера? Моля да се отговори на тези въпроси на следващите пресконференции", призова Ралица Асенова.

„Този случай касае цялата общност, защото случващото се е нечувано. Алармирам за това още от първото ми щурмуване в NOVA. За какво са виновни тези хора? Затова, че са мъртви ли? Кой доказа виновността на тези хора. Искам логически да ми се обясни на въпросите, които поставям. На цялата общественост да се обясни", коментира Ралица Асенова.

„Всички близки говорят с мен. Аз съм тази, която успя да се надигне и съответно те също да съберат сили и да подкрепят това, което правя. Нямам силни думи, за да коментирам цялото това нещо. Семенните течности не са установени, няма наличие на такива и никой не излезе да говори за това. Категорично отхвърлям версията за педофилия – това са безумни глупости и версии", коментира майката на Николай Златков.

„Ако има разследване, както ме убеждаваха след убийството на „Петрохан", че се работи по всички версии. Аз чувам само, че се работи по версията за ритуално самоубийство и секта", категорична е тя.

„Хора, които не познават тях, ме убеждават, че не ги познавам аз. Който си е направил труда да прочете постовете за всички, ще си направи сметка дали ги познавам. Няма смисъл да коментирам. Оценки и мнения – направих пост за това", заяви Ралица Асенова.

„Никога не съм си представяла, че това е възможно да се случи. Това, което се случи и последствията след това. Тези хора не са направили нищо друго в живота си освен да помагат на всеки с всичко. Всички са съсипани, защото нямате идея за какво става дума. На себе си имам 100% доверие, на Ивайло Калушев съм имала 120% доверие винаги. Той е помагал на мен и е отглеждал сина ми. Имаше безпрецедентни случаи, които е правил, за да подпомага хората", заяви Ралица Асенова.

„Не ми се даде да видя сина си, укриха се всички прокурори – това се случи един петък. В понеделник отидох с всички близки, за да ги видим. Още на 26 февруари са били готови съдебномедицинските експертизи. По каква причина са държали толкова време телата на нашите близки – аз не мога да отговоря.

Всички близки се страхуват за живота си,

за психиката си и психиката и живота на всички близки на загиналите, защото сме тръгнали да противодействаме на случващото се. В момента натискът е под различни форми, свързани с трудности, предателства, както бе от страна на бащата на Ники, но аз следвам пътя на истината за моите близки и истината за това, което се е случило. Абсурдите са безкрайно много, въпреки безкрайните ми призиви да излязат и да се извинят – никой не излиза и се извинява. Това, което се прави към нас и майките на шестте убити, е престъпление и нарушаване на човешките права", каза Ралица Асенова.

„Всички лъжи, които продължават да се сипят без доказателства в медийното пространство – къде са фактите и доказателствата? Аз съм непоправим оптимист, такъв съм била допреди 2 месеца. В момента не съм оптимист за нищо, но това ме кара да продължавам да действам. За мен бе важно хората да разберат кои бяха те. И за мен е важно като имам факти да ги изложа и да ми се отговори на въпросите. Няма да позволя да бъда мачкана аз и нашите близки, както и да бъде поругавана паметта на нашите близки. Не го пожелавам това дори на враговете. Как ще продължим? Не мога да отговоря", заяви Ралица Асенова.