Защо идва много различна криза?

На Благовещение патриарх Даниил ще отслужи литургия в храм „Свето Благовещение“ в София

Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

На Благовещение днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света Златоустова литургия, която започва от 9:00 ч. в столичния храм „Свето Благовещение“, в жилищния комплекс „Дружба 2“. Това се съобщава в програмата с богослуженията през март на Софийската митрополия, публикувана в нейния сайт.

Днес християните празнуват радостната, благата вест за въплъщението на Божия Син от Света Дева Мария, наречена Богородица, защото е родила въплътения Бог, припомня БТА. Това събитие описва евангелист Лука в началото на своето евангелие. То е установено като Богородичен празник още в първите векове от живота на Църквата.

На този ден (в шестия месец след зачеването на свети Йоан Предтеча от Елисавета) изпратеният от Бога Архангел Гавриил се явил на Дева Мария в палестинския град Назарет и ѝ съобщил, че ще роди Спасителя на света Иисус Христос.

Благовещение е един от големите Богородични празници през годината, честван девет месеца преди Рождество Христово. Той винаги се пада през Великия пост, но на този ден се намалява строгостта на поста (разрешава се консумацията на риба), за да се почувства празникът и по този начин.

