Трудови борси за бежанци в София и Бургас се организират днес и на 31 март

Трудови борси за бежанци в София и Бургас организира Каритас днес и на 31 март, съобщиха от организацията. Събитията се провеждат в рамките на проект „Подкрепа за икономическо приобщаване на бежанци в България“, в партньорство с Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), и имат за цел да улеснят включването на хора от бежански общности на българския пазар на труда.

Трудовите борси ще съберат работодатели и търсещи работа представители на бежански общности, като ще предоставят възможност за директни срещи и интервюта. По време на двете събития ще бъде осигурен превод, за да се улесни комуникацията между всички участници.

Събитията са безплатни за участие. Работодателите ще имат възможност да се запознаят лично с кандидатите, да проведат предварителни разговори и да открият подходящи служители от различни професионални области.

Откриването на събитието в София е в 13:30 ч., уточнява БТА.

В началото на годината от Агенцията по заетостта съобщиха, че през декември 8839 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда. Според данните 745 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. През декември над 2870 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда.