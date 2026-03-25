Пенсионери теглят бързи кредити, за да си платят тока в Искър

Пенсионери теглят бързи кредити, за да си платят сметките за ток. Това се случва в град Искър.

Сметките им са между 300 и 700 евро на месец. "Космически сметки за ток", казват пенсионерите, но въпреки това трябва да ги платят. На възрастен мъж му се наложило дори да изтегли бърз кредит, за да се справи с голямата сума. Неговото семейство живее в Испания и не му е помогнало досега, разказа той в репортаж по Би Ти Ви.

Някои от гражданите на Искър разказаха, че освен високите сметки, напрежението на електрозахранването е много ниско. Затова и прекарват вечерите на свещи.