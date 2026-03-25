Иззеха кола за 3 хил. евро от жена - регистрирала я в КАТ, но се оказала открадната в Австрия

Семейна кола, купена за 3 хил. евро се оказва издирвана от Интерпол като открадната в чужбина и е иззета от полицията, съобщава Нова тв.

Жена я купила от българин, регистрирала я в КАТ-Пазарджик, но скоро след това я спрели за проверка. Оказало се, че е издирвана. Тя подписала протокол за доброволно предаване.

"Никога не подписвайте протокол за доброволно предаване", съветва адвокатът на жената Румен Апостолов.

Колата е иззета с протокол за доброволно предаване, но не са уведомили добросъвестния купувач, че може да откаже. Тогава става с протокол за изземване, който може да се обжалва в Административния съд.

Предишният собственик е от Виена, той я продал на българин, който я препродава на Иванова, а преди това я обявил и за открадната.

Абсурдът е, че новият собственик, от когото е иззета, ще продължава да плаща данъци за автомобила.