Един човек е пострадал при 50 потушени пожара за изминалите 24 часа

Потушени са 50 пожара в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Мъж на 66 години е пострадал при пожар в апартамент във Варна.

Пожарните екипи са реагирали на 75 сигнала за произшествия. Материални щети има при 18 пожара, от които 12 са били в жилищни сгради, уточнява БТА.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, а 19 – при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.