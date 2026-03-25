ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

11 са офертите в обществената поръчка при изгражда...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22536050 www.24chasa.bg

Един човек е пострадал при 50 потушени пожара за изминалите 24 часа

Потушени са 50 пожара в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Мъж на 66 години е пострадал при пожар в апартамент във Варна.

Пожарните екипи са реагирали на 75 сигнала за произшествия. Материални щети има при 18 пожара, от които 12 са били в жилищни сгради, уточнява БТА. 

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, а 19 – при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)