Глобиха мъж от Видин, изоставил кучето си, защото е "старо и безполезно"

Камера записала как собственикът тръгва с колата си, а кучето бяга след него

Първи наказан за изоставяне на домашно животно.

Случаят е от октомври миналата година. Кучето Гордън е било изоставено от стопанина си във Видин. Местната власт в града работи по още три подобни случая.

"Кученцето се чувства вече много добре. То е част от приюта от 80 кучета. Настанен е преди повече от 5 месеца и той е поредното следствие от човешката безотговорност. Беше изхвърлен от неговия собственик през приюта", заяви директорът на общинския приют във Видин Ирена Владимирова. За щастие това е било заснето от видеонаблюдението на приюта. На камерата се вижда как собственикът бяга с колата от кучето си, а то тича след него. Така неговият собственик е получил своето наказание заслужено.

"Периодът за установяване на проблема и нарушителя беше изключително кратък. През месец октомври беше подаден сигнал от Ирена Владимирова. Сигналът бе насочен към нашия отдел на изпълнение. Колегата подготви искане до органите на МВР за съдействие. Те установиха нарушителя, той направи пълни самопризнания, съжали за извършеното от него деяние", разказа Елена Кирова от дирекция "Контрол и опазване на обществения ред" към община Видин.

Той е обяснил, че кучето вече е остаряло, не е било полезно, създавало е проблеми - това е обяснението, което е дадено в докладната записка в полицията.

Установява се, че кучето не е на повече от 5 г.

Санкцията, наложена на бившия собственик по закона за защита на животните, е 500 лв. "Взехме предвид самопризнанията, смекчаваща вината обстоятелства, първо нарушение, съответно съжаление и осъзнаване на вината.", заяви Елена Кирова.