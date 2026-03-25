Проект за нов православен храм ще бъде представен в Благоевград

Проектът за изграждане на нов православен храм в Благоевград ще бъде представен на днешния празник Благовещение от 18:00 часа във фоайето на Община Благоевград, съобщиха от общинския пресцентър. Архитектурната концепция на храм „Св. Мина“ ще представи авторът на проекта арх. Георги Витанов.

В присъствието на Неврокопския митрополит Серафим и кмета на община Благоевград Методи Байкушев гражданите ще могат да се запознаят с визията за развитието на храма като духовно средище. Инициативата се организира от Неврокопската света митрополия и Община Благоевград.

През ноември 2022 г. с пълно мнозинство общинските съветници подкрепиха предложението да бъде дарен общински поземлен имот на Неврокопската света митрополия за изграждане на православен храм „Св. Великомъченик Мина“, припомня БТА. Решението бе взето по време на извънредно заседание в деня, в който църквата почита светеца, чието име ще носи новата черква. Дареният имот е с площ 1370 кв. м и се намира на ул. „Чакалица“, в района на кооперативния пазар в областния център.

От община Благоевград съобщиха, че проектът за новия храм е изработен от архитектурно студио RSG architects, с автор арх. Георги Витанов. Завършен е през март 2026 г. и внесен в Община Благоевград за издаване на строително разрешение.