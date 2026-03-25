21-годишен е загиналият при катастрофата на пътя Садово - Пловдив

Катастрофата на пътя Садово - Пловдив Кадър: Фейсбук/I see you КАТ Пловдив

Ранено е и момче на 15

На 21 години е загиналият при вчерашния сблъсък на БМВ и тир на пътя Садово - Пловдив, съобщават от полицията. Младежът беше един от тримата пострадали в колата, а смъртта му е констатирана от пристигналия медицински екип на място. Лекият автомобил се вряза в камиона в 14,45 часа на 24 март т. г. 

Водачът на БМВ-то, който е на 20 години, няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация, а в болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, на 15 години. Зад волана на тежкотоварния автомобил е бил 32-годишен мъж. Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, те са дали и кръвни проби за химически анализ. На местопроизшествието е извършен оглед, причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват. Образувано е досъдебно производство в РУ-Асеновград.

