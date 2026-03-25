"У Перник някъде модел Пеевски има ли, ми кажи". Този въпрос отправи към кмета на Перник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин. "Има модел и развитие", измъкна се кметът Станислав Владимиров. "Правиме град - язовир, пречиствателни станции, салони, театър, мога да карам наизуст. Това е моделът на ГЕРБ", обобщи Борисов. Затова с кметовете се "разправяме" само един месец с тях - по време на избори, добави още той.

Лидерът на ГЕРБ е на посещение в Перник днес. Тази сутрин той е посрещнат от бившия външен министър Георг Георгиев, който е водач на листата на ГЕРБ в района, както и други кандидати за депутати. На място дойде и кметът на града Станислав Владимиров. Градоначалникът показа и скици на планове за пътни подобрения и пътни връзки, включително и детелина с 5 връзки. Борисов и Владимиров набързо преброиха и кръговите движение, които са построени в областния град. Ще минем и на естакади, каза с усмивка лидерът на ГЕРБ. Пътен възел „Мошино" ще свързва кв. „Мошино" директно с външната магистрала на Перник.

Владимиров отбеляза, че Борисов е помогнал за първоначалното финансиране на пътния проект и изрази надежда, че проектът ще бъде завършен. "Това, което направихме последните няколко години е най-гадната част от инфраструктурата - подземната, тя не се вижда. Но ако не го бяхме направили, Перник нямаше как да се развива", даде отчет кметът.

"Спокойно може да го кръстим Пътя на Копринката", каза Борисов, гледайки проекта на новото пътно трасе. "Говорели вчера за някакъв модел Борисов-Пеевски. Аз не знам за такъв. Знам за ГЕРБ, кметовете и всичко, което сме направили. Иначе за копринките знаем всички - в сенките, това е партията на Копринков и Радев. От сенките, всичко прави той. То не е партия, а коалиция. Нямаше да ги спомена, ако вчера в Шумен не говореха, че имало модел Борисов-Пеевски", заяви Борисов и настоя Владимиров да обясни, чувал ли е за подобен модел в Перник.

Накрая лидерът на ГЕРБ се пошегува, че само "Миньор" - Перник не могат да направят шампион. А Владимиров отбеляза, че отделят 1,5 млн. за спорт. "Много пернишки футболисти сега са анализатори, ходят по студиата, вместо да дойдат да тренират", вметна лидерът на ГЕРБ.