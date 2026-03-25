ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Нейкова: Заявленията за гласуване в чужбина са в пъти повече спрямо тези от предишните избори

Камелия Нейкова

10 хиляди заявления за гласуване във Великобритания, 5 пъти повече, отколкото на миналите избори

Камелия Нейкова - предизвикателство е Промяната на Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина е голямото предизвикателство за ЦИК. Сега има два пъти повече заявления за гласуване зад граница. Парламентът намали секциите, но не и правилата в частта за заявленията за гласуване", каза в сутрешния блок на Нова тв председателят на комисията Камелия Нейкова. 

Посочи, че над 10 хиляди са само заявленията във Великобритания, на миналите са били 2 хиляди. Според нея ръководителите на дипломатическите представителства трябва да направят така, че секциите да са максимално удобни за гласоподавателите. 

Партиите и коалициите пък недоволствали, че сега се назначават членове на избирателни комисии и ще могат да бъдат освобождавани само със собственоръчно попълнена декларация, а не както на миналите избори, когато бяха подменяни масово в последния момент.

"Партиите и коалициите да не предлагат за членове и председатели на избирателни комисии хора, които са извършвали нарушения и престъпления, както в Борован", каза още Нейкова. Тя допусна, че може да се оповестяват осъдените за изборни престъпления, които отново са членове на секционни избирателни комисии.

Камелия Нейкова

