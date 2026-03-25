Хванаха рецидивист, обрал жилище във Велико Търново

Дима Максимова

За броени часове служители на полицията във Велико Търново разкриха домова кражба в областния град. Сигнал за случая е получен вчера, съобщи ОДМВР.

По данни на тъжителя деянието е извършено в периода 18-20 март, като от жилището са отнети мобилни телефони, часовници, преносим компютър и др. вещи.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 30-годишен от Котел, известен на полицията и осъждан. Отнетите вещи са установени и иззети.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

