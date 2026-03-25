Масови проверки на шофьори в акция срещу незаконни гонки в Полски Тръмбеш

39 автомобила и 63 лица са проверени при специализирана полицейска операция за осигуряване на обществения ред и безопасността на движението, както и предотвратяване и недопускане на нерегламентирани гонки с автомобили по пътища и паркинги за обществено ползване, проведена снощи на територията на РУ – П. Тръмбеш. Съставен е един акт и са наложени 7 глоби по фиш. Издадени са 2 заповеди за налагане на принудителни административни мерки, връчен е един електронен фиш. Операцията е реализирана с участието на служители от РУ – П. Тръмбеш и ОДМВР – В. Търново.