11 са офертите в обществената поръчка при изграждането на участък от южния обходен път на Ямбол

11 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на 1 км от южния обходен път на Ямбол, в участъка между 147-ми и 148-ми км на път II-53 Ямбол – Средец, съобщиха от пресцентъра на АПИ. 

Предложенията са на:

„ДРУМ СУПЕРВИЖЪН" ЕООД;

ДЗЗД „БИЛД - СТРОЛ", с участници „БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ" ЕООД и „СТРОЛ-1000" АД;

„ПИ ЕС КОНСУЛТ" ООД;

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД;

„ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД;

„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД;

„РУТЕКС" ООД;

„ИНФРА ИНВЕСТ" ЕООД;

„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД.

Бъдещият изпълнител на обществената поръчка ще трябва да изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и извършване на технически контрол по част „Конструктивна", както и да упражнява строителен надзор при строителството на обекта.

Срокът за изготвяне на комплексния доклад е 80 календарни дни, а за упражняването на строителния надзор е 395 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 98 269,15 евро.

Предстои обявяването на обществена поръчка и за избор на изпълнител на проектиране и строителството (инженеринг) на 1-километровото трасе, част от второкласния път II-53. Подготовката на техническата документация е във финален етап.

Второкласният път осъществява пряка връзка с АМ „Тракия" и със Западната промишлена зона на гр. Ямбол. В момента част от трасето на път II-53 съвпада с улици в града. С изграждането на отсечката интензивният тежкотоварен транзитен трафик ще бъде изведен от жилищните райони на града, ще се повиши безопасността на движение и пропускателната способност на пътната инфраструктура на територията на общината. Построяването на участъка ще подобри и транспортната свързаност по направлението Ямбол – Окоп – Елхово - ГКПП „Лесово".

С обекта се кандидатства по Програмата „Развитие на регионите" 2021-2027 г. и е одобрен, но тъй като получава частично финансиране е подадено искане за изчакване до осигуряване на допълнителни средства. Очакваме през т. г. да бъдем поканени да кандидатстване отново на втора фаза по програмата.

