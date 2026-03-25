Новостроящият се Iconica представя проекта си пред купувачи

„Ден на отворени врати“ на новостроящия се жилищен комплекс Iconica ще се проведе тази събота, 28 март, в Пловдив, като събитието идва в момент на засилен интерес към новото строителство и към проекти, които предлагат по-добре организирана жилищна среда и по-висок стандарт на изпълнение. Представянето ще бъде в търговския офис на GalaxyInvestment Group на бул. „Свобода“ 65А и е насочено към хора, които търсят жилище за собствено ползване и искат да се запознаят подробно с концепцията на комплекса, с етапа на строителство и с възможностите за избор на апартамент.

По наблюдения на брокери през последната година все повече купувачи вземат решение след детайлно запознаване с конкретен проект, а не само по обяви. Особено при по-големи жилищни комплекси интересът е насочен не само към самото жилище, а към цялостната среда с разстоянията между сградите, наличието на зелени площи, организацията на общите части и качеството на изпълнение. Това води до по-голям интерес към събития, при които бъдещите собственици могат да видят как ще изглежда комплексът и как е планирано пространството.

По време на представянето на Iconica посетителите ще могат да разгледат проекта и чрез виртуална разходка с VR очила, която показва бъдещия комплекс в реален мащаб. Чрез нея може да се види как ще изглеждат вътрешният парк, общите пространства, разположението на сградите и гледките от различните жилища още преди строителството да е завършено. Подобен тип визуализация дава възможност на купувачите да придобият реална представа за средата и улеснява избора при покупка „на зелено“, което става все по-често срещано при новото строителство.

Интересът към имотния пазар в Пловдив остава висок и в началото на 2026 г., като данните на Агенцията по вписванията поставят областта сред регионите с най-голям брой сделки в страната. Според участници на пазара все по-голяма част от покупките се правят от хора, които търсят жилище за собствено ползване, а не само с инвестиционна цел. Това променя и критериите при избора, като купувачите обръщат повече внимание на средата, инфраструктурата и качеството на строителството. В резултат на тази промяна се засилва интересът към комплекси с повече свободни пространства и ясно организирана вътрешна зона. Подобни проекти се реализират по-рядко, тъй като изискват по-големи терени, но именно те се търсят най-силно от купувачи с дългосрочни планове за живеене.

Един от примерите за такъв подход е жилищният комплекс Iconica, който се изгражда в кв. „Отдих и култура“, зона с близост до паркови и спортни територии и добра градска инфраструктура. Проектът е организиран около собствен парк с площ 5 845 кв.м, като концепцията залага на ясно оформена вътрешна среда с контролиран достъп, повече зелени площи и решения, характерни за по-високия клас ново строителство.

По време на „Ден на отворени врати“ посетителите ще могат да получат информация за напредъка на строителството, за наличните жилища и за предвидените решения в комплекса, както и да разгледат проекта чрез виртуалната визуализация, подготвена специално за събитието. Според инвеститора подобен формат дава възможност на купувачите да се запознаят подробно с проекта и да направят по-информиран избор още на етап изграждане.