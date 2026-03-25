Велико Търново стартира кампания „Пролетно почистване край блока"

Общината осигурява чували и извозване на събраните отпадъци

Община Велико Търново кани гражданите да се включват активно в традиционното пролетно почистване край жилищния си блок в старопрестолния град.

Всички, които желаят – граждани, етажна собственост, фирми, организации, институции и др., могат да получат необходимите бройки чували, за да организират почистването на прилежащите райони към жилищни сгради, офиси и др.

Освен консумативи, Община Велико Търново ще осигури и извозване на събраните отпадъци, за да бъдат те своевременно транспортирани до регионалното депо.

Чували могат да бъдат заявени в отдел „Екология, чистота, озеленяване" – на телефони 062619502 и 062619522. Необходима е и информация за локацията, където ще се извършва почистване, за да бъде създаден график на транспортната техника. Предварителното записване и раздаването на консумативи стартира от днес, 25 март.