Избраха Сотир Кафалов от ПП-ДБ за временен шеф на Общинския съвет в Асеновград

Предишният и.д. председател д-р Светозар Шуманов подаде оставка

Сотир Кафалов от ПП-ДБ беше избран за временен председател на Общинския съвет в Асеновград в началото на днешното заседание. "За" кандидатурата му гласуваха 18 души от 33-членния местен парламент.

До избора се стигна, след като предишният и.д. председател д-р Светозар Шуманов подаде оставка.

Съветниците в Асеновград са без титулярен шеф от декември м. г., когато от поста беше свален Иван Иванов от БДС "Радикали" беше свален от поста. Оттогава мнозинство за излъчване на постоянно заемащ ръководната позиция не се събира.

Номинации за постоянен председател днес не бяха направени.