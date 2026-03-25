Акция срещу купуването на гласове в Кюстендил

Специализирана полицейска операция стартира на територията на Кюстендилска област за противодействие на престъпленията, свързани с изборното законодателство и политическите права на гражданите. Специализираните действия се осъществяват от служители на ОДМВР – Кюстендил, и жандармерията. По-късно ще бъде изнесена информация за хода на акцията.

В края на миналата седмица след получена оперативна информация за приготовление за нарушаване на изборните права на гражданите кюстендилски криминалисти са осъществили процесуални действия на 3 адреса. От единия от обектите е иззета тетрадка с имена и посочени парични суми срещу тях. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.