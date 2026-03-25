Проф. Костадин Ангелов: Искаме здрава държава със ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Андрей Гюров: Искам пълна проверка защо парите за пътища за 4 г. са изхарчени само за една (Видео)

Андрей Гюров Снимка: Румяна Тонева
  • МВР да разследва безкомпромисно и докрай, каза премиерът
  • Корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата - това не е кражба на пари, а на животи

Ще започна с една не много приятна тема- вчера видях една негативна статистика, че България е на челните места по брой жертви от катастрофи. Ако в страна с толкова много жертви - корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, то вече не е кражба на пари, а кражба на животи. Очаквам регионалният министър да докладва какво става с проверката в пътната агенция  Това каза служебният премиер Андрей Гюров преди заседанието на Министерския съвет.

Искам да стане ясно не само на мен, но и на българските граждани - как парите, предвидени за ремонти на българските пътища за 4 г., бяха изхарчени за една година. Как в цялата страна има протести срещу състоянието на пътищата с дупки и коловози, при положение че парите са използвани. Дори пътна помощ протестира срещу неремонтирани пътища, каза още той. И припомни, че са заварили обществена поръчка за половин милиард евро за ремонт на мантинели.

Апелирам МВР да провери и ако има извършено престъпление да разследва бързо, безкомпромисно и докрай, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция, каза още той.   

Андрей Гюров

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

