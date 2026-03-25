Над 60 000 българи в 68 държави са поискали да гласуват в чужбина на изборите

Над 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарните избори на 19 април. Това посочва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). В полунощ изтече срокът за подаване на заявления за гласуване в секция извън страната.

Най-много заявления има от Турция – 15 536, Великобритания и Северна Ирландия - 10 471, Германия - 8095, Испания - 4785, САЩ - 3988, съобщава БТА.

Общо 60 897 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък миналата седмица, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави тогава Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

Според хронограмата до 28 март ЦИК трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи, уточни заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън Европейския съюз, на кои места да бъдат обособени секциите, посочи Матева.