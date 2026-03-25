Условна присъда получи мъж, пазарувал с фалшиво евро в Казанлък

Ваньо Стоилов

[email protected]

1584

Наказание в размер на една година лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години, е наложено на 22-годишния Р. Д., с чисто съдебно минало, съобщиха от съда в Стара Загора.

Подсъдимият е осъден по силата на одобрено от Окръжен съд – Стара Загора споразумение. То е постигнато в хода на досъдебното производство между Р. Д., защитника му и Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Пред съда 22-годишният мъж се призна за виновен в това, че, при условията на продължавано престъпление, прокарал в обръщение подправени парични знаци.
На 11.01.2026 г. в град Казанлък, в търговски обект, чрез пазаруване на стока от магазина, подсъдимият прокарал в обръщение банкнота с номинал от 100 евро. На 11/12.01.2026 г. в гр.Стара Загора прокарал в обръщение банкнота с номинал от 100 евро, като я дал на другиго. И за двете банкноти подсъдимият е знаел, че са подправени.

Одобреното от съда споразумение не подлежи на обжалване и/или протестиране и има последици на влязла в сила присъда, уточняват от съда.

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)