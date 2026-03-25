Продажбите на нови електрически коли в Европа скор...

Полицейска операция срещу купуването на гласове се провежда в Разградско

СНИМКА: Пиксабей

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, се провежда на територията на областта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград, цитирана от БТА.

В хода на акцията се извършват проверки на имоти, моторни превозни средства и места, за които има съмнения за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

В операцията участват полицейски сили от различни структури на областната дирекция, както и екипи на жандармерията. Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на засилено полицейско присъствие в региона. Изградени са и контролно-пропускателни пунктове, където се извършва пълен контрол на преминаващите моторни превозни средства, допълват от ОД на МВР в Разград.

Такава акция в област Разград беше проведена и на 19 март. Преди дни и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.

 

