Районното управление на полицията в Кюстендил с нов шеф

Директорът на ОДМВР - Кюстендил ст. комисар Райчо Омерски представи пред състава главен инспектор Боян Миленков, който е временно преназначен на длъжността началник на Районното управление.

До преназначението Боян Миленков бе старши разследващ полицай на сектор „Разследване" – РУ Кюстендил към отдел „Разследване" на ОДМВР- Кюстендил. Ст. комисар Омерски изрази увереност в професионалните качества на новия началник, който е добре познат на колегите и пожела успешно справяне със задачите, стоящи пред управлението.

Вчера бе представен и нов началник на Районното управление в Дупница.