Търновски артисти празнуват Световния ден на театъра с необичаен пърформанс

С пърформанса „180° Ако Дарвин беше актьор" артистите от Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново ще отбележат Световния ден на театъра по един нестандартен и интригуващ начин. Нетрадиционната среща с публиката ще се проведе на 28 март от 19:00 и 20:30 часа. Събитието е с вход свободен, но само с предварително записване, като местата бяха изчерпани още пет дни преди обявената дата, посочват от културната институция.

Артпроектът под режисурата на Слави Гергов ще поведе зрителите на своеобразна разходка назад във времето. Специално за събитието сградата на великотърновския театър ще се превърне в жива експозиция на театралното изкуство. В това пътуване посетителите ще имат възможност да влязат на места, до които никога досега не са имали достъп, превръщайки се в преки свидетели на еволюцията на актьорската игра.

„Пърформансът ще предложи на публиката непосредствен досег с различни епохи и стилове в сценичното изкуство", обяснява режисьорът Слави Гергов. По думите му концепцията цели да преведе присъстващите през ключови етапи от историята на театъра – от живата енергия на ренесансовата комедия дел арте, през радикалната провокация на дадаизма до философската дълбочина на абсурда. В хода на това еволюционно търсене артисти и публика ще се опитат заедно да открият отговор на фундаменталния въпрос: „Защо играем?" и дали теорията на еволюцията е валидна за актьорите, или е приложима само за „нормалните" хора.

В рамките на събитието ще оживеят знаменити театрални персонажи, сред които Хамлет на Шекспир, Нина Заречная на Чехов и емблематичните Владимир и Естрагон на нобелиста Самюъл Бекет. В превъплъщенията зрителите ще видят актьорите Александра Златева, Борис Атанасов, Добринка Тосева, Кирил Милушев, Лиляна Иванова, Милен Иванов, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Самуил Горанов, Самуил Сребрев и Симона Джурова. Плакатът на събитието е дело на Тодор Георгиев и Изабела Маркова.