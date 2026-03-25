Тежка катастрофа между Асеновград и Бачково, пътят е затворен (Снимки)

Движението на пътя между Асеновград и Бачково е спряно заради сериозна катастрофа, съобщават шофьори.
Инцидентът е станал по-рано тази сутрин. По неофициална информация джип се е блъснал в камион. Предницата на лекия автомобил е абсолютно смачкана.
"Жертви няма", съобщава Величко Кехайов. И публикува снимки от тежкия инцидент. Други водачи се чудят с каква скорост трябва да се е движила колата, за да се стигне до такъв сериозен удар.
Все още няма информация за причините, довели до катастрофата, нито за състоянието на участниците.