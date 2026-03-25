Тежка катастрофа между Асеновград и Бачково, пътят е затворен (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

4852
Предницата на джипа е абсолютно смачкана. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Смолян

Все още няма официална информация за състоянието на участниците

Движението на пътя между Асеновград и Бачково е спряно заради сериозна катастрофа, съобщават шофьори. 

Инцидентът е станал по-рано тази сутрин. По неофициална информация джип се е блъснал в камион. Предницата на лекия автомобил е абсолютно смачкана. 

"Жертви няма", съобщава Величко Кехайов. И публикува снимки от тежкия инцидент. Други водачи се чудят с каква скорост трябва да се е движила колата, за да се стигне до такъв сериозен удар.

Все още няма информация за причините, довели до катастрофата, нито за състоянието на участниците. 

По задната част на автомобила няма щети. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Смолян

Четете още

