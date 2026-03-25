Областният управител на Пловдив: Общините да не раздават дърва и помощи по време на предизборната кампания

Общините да се въздържат от масово раздаване на дърва и хранителни помощи по време на предизборната кампания, тъй като подобни действия могат да бъдат възприети като опит за купуване на гласове, а не като социална политика.

Това призова областният управител на Пловдив проф. Владислав Попов на среща със секретарите на общини, посветена на хронограмата на дейностите в оставащите дни до 19 април. По думите му най-важната задача сега е да се гарантира добрата организация и честността на предстоящите парламентарни избори.

В срещата участваха още председателите на 16 и 17 РИК Калоян Сухоруков и Янко Радунчев, директорът на полицията ст. комисар Васил Костадинов, директорът на ТД на ДАНС-Пловдив Веселин Начев и други.

Председателите на РИК Калоян Сухоруков и Янко Радунчев изразиха притесненията си, че изборният процес с годините става все по-сложен. Това затруднявало членовете на СИК при преброяването на бюлетините, попълването на протоколите и видео заснемането.

Секретарите на общини съобщиха, че вече са извършили преглед на местата за гласуване. За тях най-важно остава в изборната нощ СИК да бъдат извозвани поетапно, за да се избегне обичайното струпване в палатите на Международния панаир, където и тази година 16 и 17 РИК ще приемат изборните книжа.

Ст. комисар Костадинов обясни, че тази година в графика за изборите са включени повече служители на реда. "Ако общините осигурят допълнителен транспорт, вместо да се разчита само на един автобус, ние ще можем да гарантираме по-добра охрана при придвижването", уточни той.

Преди вота всички над 1000 помещения за гласуване ще бъдат проверени за съответствие с изискванията, включително изправността на пожарогасителите и пропускливостта на коридорите и стълбищата в училищните сгради.

Изборните книжа в деня на вота ще се приемат в Международния панаир. Във втора палата ще работи 16 РИК – Пловдив, а 17 РИК – област Пловдив, ще бъде разположена в единадесета палата.