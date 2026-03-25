Задържаха четири момчета от Петрич, ограбили две непълнолетни край Благоевград

Полицията задържа четири момчета, ограбили двама непълнолетни край Благоевград.

В следобедните часове в понеделник на черен път в района на ж.к. „Струмско" двама непълнолетни младежи от Благоевград са били бити и с отправени заплахи са им отнети чанта, мобилен телефон, маратонки и портмоне със сумата от около 50 евро от единия и мобилен телефон и портмоне със сумата от около 10 евро от другия. Само за ден работещите по случая полицейски служители са задържали трима 18-годишни и един 19-годишен младежи от гр. Петрич, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава