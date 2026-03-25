Незаконно добити дърва за огрев са установени в 5 частни имота в ломски села

На 24-ти март след получени сигнали служители от Районно управление – Лом извършили проверки в 3 частни имота в село Сталийска махала, обитавани от жени на 56 г. и 29 г., и мъж на 75 г. В дворовете им са открити общо 7 кубика дърва от различни дървесни видове, без документи за произход. В частния имот на 31-годишен в село Ковачица били намерени незаконно добити1,5 кубични метра дърва за огрев от вида "акация " и 1,5 от вида "черница". При проверка в имота на 66-годишен мъж в село Василовци били намерени 0,5 кубични метра акациеви дърва за огрев, без необходимите документи. На нарушителите са съставени актове по Закона за горите. По случаите са образувани преписки по чл. 235, ал. 2 от НК.

Двама жители на ломското село Василовци са заловени да извършват превоз на добити по незаконен начин дърва за огрев.

На 24.03.2026 г. в 20,30 ч. в района до ж.п. гарата екип от служител на Участък Брусарци и ДГС Монтана извършили проверка на двама мъже на 34 г. и 35 г., от село Крива бара и село Василовци. Те транспортирали с 2 коня и 2 каруци церова дървесина, без необходимите документи. Мъжете били отведени в сградата на кметството, където дали обяснения. Съставени са им актове по Закона за горите. По случаите са образувани преписки по чл. 235, ал. 2 от НК.