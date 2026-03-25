Тревожен скок на престъпленията с дрога, извършени от тийнейджъри в Търновско

Изключително тревожно, значително увеличаване на престъпната дейност сред непълнолетните, особено тази, свързана с държането, употребата и разпространението на наркотици, се наблюдава през миналата година във Велико Търново и региона. Срещу дилъри и пласьори на дрога до 18 г. има 44 дела, от които 33 новообразувани. Това сочат данните от отчета на прокуратурата в старата столица за 2025 г.

В тази връзка е създадена организация за специализиране на определени разследващи полицаи и прокурори за работа с непълнолетни лица, извършили престъпления.

Като цяло от Окръжната и Районната прокуратура – Велико Търново, отчитат отлични резултати при решаването на делата за 2025 г. През годината прокурорите от съдебния район са работили по общо 7940 преписки, от които 7052 новообразувани. Решени са общо 7620 преписки, което е сериозно увеличение спрямо предходните периоди. Увеличение има и при наблюдаваните досъдебни производства – 5439, при броя на решените дела както и подобряване на срочността им. Отбелязано в отчета е, че проблем за своевременното приключване на производствата остава забавянето при изготвянето на назначените експертизи, както автотехнически, така и химически на иззети наркотични вещества и кръвни проби на водачи, управляващи моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества.

През 2025 г. отново най-много са образуваните производства за общоопасни престъпления, където попадат и делата за престъпления по транспорта и тези свързани с наркотични вещества. При последните се констатира и значително увеличаване спрямо предходните години. Наблюдавани са 562 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори, по които през годината са осъдени и санкционирани с влязъл сила съдебен акт 184 лица и само 1 лице е оправдано. По-голям брой спрямо предходните години са и внесените с прокурорски актове в съда досъдебни производства– 919, по които на съд са предадени 985 лица. Относителният дял на влезлите в сила 10 оправдателни присъди, спрямо общия брой на внесените в съда, остава нисък – 1,8 %.