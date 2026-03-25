Пиян шофьор е задържан в село Ковачица

На 24-ти март около 22 часа на кръстовището на ул. "Шестдесет и две" и ул. "Петдесет и осем" в селото служители на Районно управление-Лом спрели за проверка лек автомобил "Шкода Кю Фабия" с монтанска регистрация, собственост на 57-годишен ломски жител. При извършената проверка е установено, че водачът, на 50 г. от същото село, е неправоспособен и управлява под въздействието на алкохол в размер на 2,03 промила, отчетени с техническо средство.

На нарушителя са съставени 3 акта и фиш по Закона за движение по пътищата. С полицейска заповед му е наложено задържане до 24 часа. На местопроизшествието е извършен оглед и образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от НК.