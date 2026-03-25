Подробности за катастрофата между Асеновград и Бачково: Водачът на джипа е откаран в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До изтегляне на товарния автомобил движението се осъществява само в едната лента

Шофьорът на джипа, който тази сутрин се заби в камион малко преди Бачково, е транспортиран в пловдивска болница, съобщават от МВР.

Инцидентът стана около 9.45 ч. Изчакват се резултатите от прегледите на пострадалия водач. Той и шофьорът на камиона са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. Предстои и тестване с драг чек.

До изтегляне на товарния автомобил от пътното платно, движението се осъществява само в едната лента. На място има екипи на РУ-Асеновград, които регулират и подпомагат трафика.