Ловни кучета нахапаха крайниците и главата на жена в Момчилград

78-годишна е в болница в Кърджали с разкъсвания по тялото след като била нападната от две ловни кучета. Инцидентът станал към 18,30 часа в района на вилната зона на Момчилград. Жената разхождала домашното си куче, когато върху тях се нахвърлили два големи песа, които я нахапали жестоко по крайниците и главата. Минути след нападението наблизо минала друга жена, която се обадила за помощ на спешния телефон 112.

Ранената била откарана в кърджалийската болница, където е оставена за лечение. На място били изпратени полицаи, които установили собственика на агресивните кучета. Той е 40-годишен ловец от Момчилград. Задържан е в ареста за 24 часа. Група "Охранителна полиция" в РУ-Момчилград продължава работата по случая.