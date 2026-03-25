Правителството стартира 20 евро за скъпо гориво, а скоро ще обяви мерки и за бизнеса

От днес стартираме мярката от 20 евро за най-нуждаещите се граждани заради скока на горивата. Това каза финансовият министър Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет. И обяви че над 800 бензиностанции от близо 4000 са проверени за нивата на маржове им.

Хората вече могат да подават заявления за мярката, като то се подава еднократно. Парите ще се получат през април, обясни още социалният министър Хасан Адемов.

В най-скоро време правителството ще обяви пакет от мерки и за бизнеса. Тази седмица премиерът и членове на правителството провеждат срещи със секторни организации, обясни още Клисурски. Според него е важно тези мерки да са таргитирани и да пресичат инфлацията в нейния зародиш. Гледаме началото на веригата на доставките, транспортният бранш най-вече, цените на електроенергията, каза още той.

Служебното правителство ще сезира Конституционния съд за решението на 51-во НС, с което го задължи да приеме пакет от мерки срещу високите цени на горивата. Сред тях са създаване на специален фонд към Министерството на финансите, който да се пълни с вноски от нарасналите приходи от ДДС от поскъпналите горива, както и от други източници като държавната ББР. Депутатите описаха, че средствата от фонда трябва да се използват за компенсации на уязвими групи, земеделски производители, транспортни фирми, училища, детски градини, болници и др. Важно е да се отбележи, че служебното правителство приема и приветства духа на решението на НС. Оспорваме неговата форма чисто правно. За нас е най-важно да въведем бързо и ефективно мерки, каза още Клисурски.

Както "24 часа" писа по-рано данните на НАП показаха, че средната цена за литър дизел за 24 март е 1,60 евро. Тя е такава трети пореден ден. Най-масовият бензин А95 е 1,43 евро.

Вижте тук как да подадете заявление до Агенцията за социално подпомагане.

Какви са условията за отпускане на помощта от 20 евро за хората:

Компенсацията е 20 евро месечно и се предоставя за месец с регистриран тридневен период, през който средната цена на дребно на бензин А95 или газьол (дизелово гориво) е равна или над 1,60 евро на литър. Същата ще се изплаща през месеца, следващ месеца на регистрирано надвишаване на цените, в срока за изплащане на дължимите социални помощи.

Програмата е със срок до 30.06.2026 г.

Право на компенсация по Програмата има всяко пълнолетно физическо лице, което:

е получило средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.).

притежава моторно превозно средство (МПС) на свое име, или е съсобственик, или е лизингополучател на МПС, за което за месеца на предоставяне на компенсацията е налице валидна застраховка „Гражданска отговорност".

Компенсация се изплаща само за един автомобил и не се получава за автомобилите, които лицето притежава, държи или владее, ако те са повече от един. В случай, че автомобилът е собственост на две или повече лица, помощта се ползва само от единия съсобственик.

Не е предвидено изплащане на компенсация за електрически автомобил.

Администрирането на дейностите по Програмата се осъществява от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез дирекциите „Социално подпомагане" (ДСП), като информация за принадлежността на лицата към целевата група ще се предоставя от НАП.

Не подават заявления-декларации за изплащане на компенсация за увеличените цени на горивата лицата, които отговарят на условията на Програмата, и на които от АСП са изплащани социални помощи през месец януари и февруари 2026 г.

Компенсацията на тези лица ще бъде предоставена служебно по настоящ адрес въз основа на списък, утвърден със заповед на директора на съответната дирекция.

Лицата, които считат, че отговарят на условията по Програмата, но не са получили от АСП социални помощи през месец януари и февруари 2026 г., е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в ДСП по настоящия си адрес.

Компенсацията се предоставя касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка - по начина, по който са изплащани помощите за месец януари и февруари 2026 г. , или по заявеният от лицата начин в подаденото заявление-декларация.

Начислени, но неполучените средства се изплащат в срок до три месеца, считано от края на месеца, за който се отнасят.