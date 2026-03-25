ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Влак прегази и уби жена край Стара Загора, жп трафикът в района е блокиран

СНИМКА: Pixabay

Жена е загинала, след като е била ударена от влак на железопътния път между гарите Змейово и Стара Загора тази сутрин около 8:30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента на спешния телефон 112 е подал началникът на пътническия влак.

На място е изпратен полицейски екип на Първо Районно управление, който установил, че жената е загинала на място. Починалата е с неустановена самоличност към момента, съобщи БТА. 

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На място се извършва оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава, допълват от полицията.

На сайта на БДЖ се посочва, че пътническият влак по линията Горна Оряховица - Стара Загора е заминал от гара Стара Загора със 137 минути закъснение след приключени следствени действия. Влаковата композиция е престояла в гара Стара Загора заради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия.

СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

