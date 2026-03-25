Кандев: Няма данни Пепи Еврото да е засичан в Сърбия

Петьо Петров - Еврото не е задържан в Белград или в друг град на територията на Сърбия. Това потвърди и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев на брифинг пред журналисти.

По-рано вътрешният министър съобщи, че от Сърбия има потвърждение, че Пепи Еврото не е открит там.

"Щом министърът го е казал, значи е точно така. Към момента няма данни от колегите да е засичан в съседката ни", поясни Кандев.

Всички политически партии, регистрирани за предстоящите избори, са обект на нашето внимание. Действията на МВР по предотвратяване на престъпления, свързани с политическите права на гражданите продължават, каза Георги Кандев.

Той съобщи за три акции от сутринта срещу купуването на гласове.

В дом на 47-годишен мъж в Ихтиман са открити списъци с имена и чужди лични карти. Води се разследване по случая.

Във Вълчедръм, област Монтана, е получен сигнал за склоняване на гражданите да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. Намерен е списък с имена и ЕГН-та на граждани. На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро, за които собственикът на имота не е дал логично обяснение. И по този случай се води разследване.

При акция в Лом са открити тетрадка с имена и числа, както и банкноти по 50 евро на обща стойност 12 780 евро. Част от тях са били поставени в пликове.

В Бургас са задържани шестима, за които полицията има данни, че са свързани с купуване на гласове. На един от адресите са открити общо 7000 евро, разпределени в пликове от по 50 евро.