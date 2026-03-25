Трима в Лом и Вълчедръм са задържани по подозрения за купуване на гласове

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При специализирана акция на Областната дирекция на МВР в Монтана за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите в Лом и Вълчедръм вчера са арестувани трима души, като в тях са намерени тетрадки със записани имена и цифри, както и големи суми пари в брой, съобщиха от полицейската дирекция.

В Лом е направена проверка в търговски обект и частен дом. На място е открита тетрадка с имена и числови записки, а в спално помещение са намерени и иззети 12 780 евро, предимно в банкноти с номинал от 50 евро. По случая е задържан мъж на 60 години и е образувано досъдебно производство.

В град Вълчедръм след получен сигнал са претърсени няколко адреса, като на един от тях са намерени тефтери с имена и записани числа, а на друг – сумата от 24 500 евро в брой, за която собственикът не е дал обяснение. Задържани са двама местни жители на 49 и 60 години. По всеки от двата случая са образувани отделни досъдебни производства, пише БТА. 

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот продължават, заявиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Оттам уточниха, че макар това да са първите задържани за предстоящите избори на 19 април, са проверени много повече сигнали.

Тази сутрин и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи във Фейсбук, че нова полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления против политическите права на гражданите е проведена вчера.

