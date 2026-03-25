Николай Найденов: АПИ вече е изхарчила 2,251 млрд. евро за поддръжката на пътища. Това е почти 100% от парите за 4 г.

Открихме нередности при поръчката от 590 млн. евро за мантинелите

В момента трябва да се платят 752 млн. евро., а за следващите три месеца агенцията разполага с общо 200 млн. евро бюджет

Още в първия ден на новото ръководство на АПИ им възложих да направят анализ на финансовото състояние на агенцията. Констатациите са изключително тревожни и създават съмнения за нередности. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов. Още в началото са пуснати и вътрешните инспекторати да извършват проверки по обществени поръчки и договори. Нередностите са по няколко направления.

Обществената поръчка за мантинелите за 590 млн. евро за срок от 5 г. Докладът е готов и има множество нередности, меко казано и днес съм го депозирал в МВР, каза още Найденов.

Второто направление са договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Това се работи всеки ден по заявка на областните управления и гарантира пътищата да са в добро състояние, почистени, маркирани. Тук нещата също са меко казани скандални. Тези договори са започнали да се подписват в края на 2024-а и началото на 2025 г. Общата стойност са 2,262 млрд. евро за 4 години, обясни още той. До 19 февруари тази година вече са възложени 2,251 млрд. евро Това е почти 100% само за година и половина. Друг е въпросът, че основното перо отива за т.нар. превантивен ремонт. Това е една изключително порочна практика в АПИ и имам намерение да я огранича, каза още той.

Задълженията към този момент на АПИ са 528 млн. евро. Отделно 168 млн. евро по съдебни спогодби и главници и лихви за 55 млн. евро. Общо в момента АПИ трябва да плати 752 млн. евро, а за следващите три месеца разполага с общо 200 млн. евро бюджет. Тези факти говорят най-малкото за много лошо планиране, заявяване и харчене на пари, обясни още той.

През ноември е направен оглед на всички участъци за маршрутът на "Джиро д'Италия". АПИ е направила оценка за 10 млн. и тези пари са предоставени. В края на февруари тази сума е ескалирала до 55 млн. евро. Една от целите за сигналите ми до МВР и АДФИ е да дам сигнал до всички, че рано или късно истината ще излезе наяве. Трябва да гарантираме, че със силно ограничения ни ресурс ще можем да осигурим безопасност на пътищата и да закърпим дупки, каза още Найденов. И беше категоричен, че ще се повиши контролът. Отделяме "Пътната помощ", което е друг скандален случай, каза още той.

Обеща, че всички договори ще бъдат публични и хората да могат да ги виждат, за да може цялото общество да следи.

Всеки ремонт ще бъде качен в интернет и гражданите ще могат да виждат за даден пътен участък какви са били израходените средства и какво се е направило там.

Министърът на спорта Димитър Илиев обясни, че не би трябвало да има проблем с провеждането на "Джиро д'Италия".

В мое лице колегите министри ще видят подкрепа срещу злоупотребите, каза вътрешният министър Емил Дечев.

Приех хората от протеста на "Пътна помощ". Те ми обясниха как стоят нещата. Ще дама допълнителна пресконференция, но през АПИ са вкарали един ред в техническата спецификация за безплатна помощ, която наистина е необходима. Лошото е, че това нещо е опорочено. Има монопол от една фирма, която да извършвала тази услуга, а подизпълнителите е трябвало да си сложат лейбъл, че обслужват тази фирма, каза още той.