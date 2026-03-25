Искат 5.5. млн. евро от Търново за аварийни ремонти, спиране на свлачища, чистене на реки

Дима Максимова

[email protected]

Зам.-областният управител Иван Маринов ръководи заседанието на одобрило искания за над 5.5 млн. евро Снимка: Областна управа - Велико Търново

Искания за финансиране в размер на общо 5 559 735 евро към Междуведомствената комисия към Министерски съвет подкрепиха  от Постоянната областна комисия по бедствия във Велико Търново на днешното си заседание. Средствата са за обекти в общините Горна Оряховица, Свищов, Лясковец и Стражица, съобщиха от областната администрация. 

Заседанието беше ръководено от Иван Маринов, заместник областен управител.От четирите общини настояват за предоставяне на средства за аварийни ремонти на улици, на храм, читалище, ремонт на язовирни съоръжения, за пътни артерии, укрепване на свлачища, почистване на речни корита и дерета.

Подновени са исканията на областен управител за 8 обекта, както и за 7 обекта на 4 общини, които не са получили финансиране през миналата година. Разгледани са и нови искания за финансиране на 5 обекта за почистване на участъци от реки в региона с намалена проводимост, както и за нови 3 обекта на община Стражица, посочват от кбинета на областния управител.

