В област Добрич приемат заявления за компенсация за гориво

В петтте дирекции „Социално подпомагане" в област Добрич от вторник се приемат заявления на физически лица за компенсация за гориво, съобщи директорът на регионалната дирекция Ирена Баирова.„Не подават заявления-декларации за изплащане на компенсация за увеличените цени на горивата лицата, които отговарят на условията на Програмата и на които от АСП са изплащани социални помощи през месец януари и февруари 2026 г.Компенсацията на тези лица ще бъде предоставена служебно от дирекциите „Социално подпомагане" /ДСП/ по настоящ адрес въз основа на списък, утвърден със заповед на директора на съответната дирекция, като информация за принадлежността на лицата към целевата група ще се предоставя от НАП", уточни Баирова.

Всички останали лица, които считат, че отговарят на условията по Програмата, но не получават от дирекциите „Социално подпомагане" социални помощи през месец януари и февруари 2026 г., е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в ДСП по настоящия си адрес, като заявлението-декларация може да бъде подадено по един от следните начини: лично в ДСП по настоящ адрес; чрез лицензиран пощенски оператор;по електронен път посредством електронна административна услуга, съгласно Закона за електронно управление - след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП в Портала за електронни услуги.

С решение на Министерски съвет № 229 от 20.03.2026 г. е одобрена Програма за компенсиране на физическите лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток.Компенсацията е парична в размер на 20 евро месечно и се предоставя за месец с регистриран тридневен период, през който средната цена на дребно на бензин А95 или газьол (дизелово гориво) е равна или над 1,60 евро на литър. Тя ще се изплаща през следващия месец в срока за изплащане на дължимите социални помощи. Дневните/месечните средни цени на дребно на горивата ще се определят от Националната агенция за приходите (НАП) на база информацията от получените за съответния ден/месец фискални бонове, издадени при продажби на горива на крайни потребители.Програмата е със срок до 30 юни. Право на компенсация по Програмата има всяко пълнолетно физическо лице, което е получило средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.), притежава моторно превозно средство (МПС) на свое име, или е съсобственик, или е лизингополучател на МПС, за което за месеца на предоставяне на компенсацията е налице валидна застраховка „Гражданска отговорност". Компенсация се изплаща само за един автомобил и не се получава за автомобилите, които лицето притежава, държи или владее, ако те са повече от един. В случай, че автомобилът е собственост на две или повече лица, помощта се ползва само от единия съсобственик.Не е предвидено изплащане на компенсация за електрически автомобил.