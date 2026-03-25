ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22538777 www.24chasa.bg

Трима братя от Велинград избили зъбите на техен гост от Якоруда

Диана Варникова

[email protected]

3688
Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Полицаи от РУ-Велинград разследват побой, извършен от трима братя от курортния град. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Един от нападателите е задържан в ареста, а останалите се издирват.

Случката се разиграла тази нощ в жилище, намиращо се в курортния град. Трима братя от курорта на възраст между 18 и 25 години се спречкали с 29-годишен жител на гр. Якоруда.

Последвал побой, който младите мъже нанесли на своя опонент. Пострадалият е прегледан от екип на „Спешна помощ". Установено е наличие на комоцио и два счупени зъба.

На мястото пристигнали и автопатрули на РУ-Велинград, които задържали единия от побойниците. Другите двама успели да избягат преди пристигането на униформените и към момента се укриват. Предприети са действия за тяхното издирване и задържане. Образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик, а работата по случая продължава.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

