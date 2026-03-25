Правителството отпусна над 1,3 млн. евро за честванията за Априлското въстание

Двама министри искат да е официален празник

Министерски съвет прие решение за отпускане на 1,345 млн. евро за честванията на Априлското въстание. Това каза културният министър Найден Тодоров след заседанието на Министерския съвет. Тази година се навършват 150 години от паметните събития в Копривщица през 1876 г. А парите са за определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица. Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както в столицата.

Училищата в цялата страна ще отбележат Априлското въстание, което е основополагащо, каза още той.

„С министър Игнатов смятаме, че Априлското въстание, е основополагащо за съвременната българска държава. В този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлското въстание, нямаше да има 3 март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост. Така че, се надяваме всички заедно в България, културните институти, всички културни организации, училищата, БАН да отбележим тази голяма годишнина. И сме много щастливи, че днес вече можем да потвърдим, че нейното финансиране е осигурено", обясни Тодоров.

20 април ще бъде присъствен, но не учебен ден, каза образователният министър проф. Сергей Игнатов. И бе категоричен, че празниците няма да станат много.