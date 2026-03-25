Изкараха с белезници бивш общински съветник от къща в "Столипиново", отведоха го в полицията (Снимки, видео)

Никола Михайлов

Мая Вакрилова

Бившият общински съветник Айри Мурад беше изведен с белезница от имот на ул. "Бъндерица". Снимка: Никола Михайлов

Бившият общински съветник Айри Мурад бе изведен с белезници при специализирана полицейска операция на улица "Бъндерица" в пловдивския квартал "Столипиново". Това стана преди минути.

Районът беше отцепен, след което униформени влязоха в имота и го изкараха. Той започна да крещи. "Това е недопустимо, парите са от наеми на гаражи", повтаряше той.

Съседи на арестувания започнаха да викат, че бил болен и не трябвало полицията да го тормози.

Бившият съветник беше отведен с бус, а приятели и роднини крещяха, че той няма нищо общо с престъпна дейност. 

Акцията бе осъществена от 10-ина униформени. Най-вероятно става дума за купуване на гласове във връзка с предстоящите избори.

Айри Мурад беше общински съветник в Пловдив от Реформаторския блок в мандата 2015-2019 г. Той се прочу с факта, че не можеше да вземе матурата по български език. След това обаче успя и дори стана студент в Аграрния университет.

Очаквайте подробности!   

"Това е недопустимо, парите са от наеми на гаражи", повтаряше Айри Мурад.
Полиция отцепи района на улица "Бъндерица", преди да арестува Айри Мурад.
