Изкараха с белезници бивш общински съветник от къща в "Столипиново", отведоха го в полицията (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият общински съветник Айри Мурад бе изведен с белезници при специализирана полицейска операция на улица "Бъндерица" в пловдивския квартал "Столипиново". Това стана преди минути.

Районът беше отцепен, след което униформени влязоха в имота и го изкараха. Той започна да крещи. "Това е недопустимо, парите са от наеми на гаражи", повтаряше той.

Съседи на арестувания започнаха да викат, че бил болен и не трябвало полицията да го тормози.

Бившият съветник беше отведен с бус, а приятели и роднини крещяха, че той няма нищо общо с престъпна дейност.

Акцията бе осъществена от 10-ина униформени. Най-вероятно става дума за купуване на гласове във връзка с предстоящите избори.

Айри Мурад беше общински съветник в Пловдив от Реформаторския блок в мандата 2015-2019 г. Той се прочу с факта, че не можеше да вземе матурата по български език. След това обаче успя и дори стана студент в Аграрния университет.