Много евро и списъци с имена открити в дома на арестувания бивш общински съветник в Пловдив (Снимки, видео)

Задържаният Айри Мурад бил ходжа, имал и погребална агенция

"Намериха се списъци, които обосновават нашето предположение, че може да има връзка с престъпления против политическите права на гражданите".

Това обясни директорът на пловдивската полицаи ст. комисар Васил Костадинов след акцията в дома на бившия общински съветник Айри Мурад. По думите на Костадинов освен списъците, в къщата имало и пари.

Както съобщихме, бившият съветник беше изведен от дома си на улица "Бъндерица" с белезници.

"Намерена е немалка сума в евро за стандартите на живот в България", отговори той на въпрос на "24 часа" дали става въпрос за 4 или 5-цифрена сума.

Според директора на полицията Мурад е известен в квартала. "Има назад във времето криминални регистрации, основно за престъпления против личността - хулигански действия. Оперативно лице е за нас", каза още Костадинов. И посочи, че всеки път преди избори полицията го проверявала.

Той не потвърди дали мъжът е член на политическа партия. Мурад е ходжа, имал и погребална агенция. Лицата в списъците му са с нисък социален статус. Костадинов отказа да навлиза в подробности заради образуваното досъдебно производство.

За МВР няма съмнение, че Айри Мурад се е занимавал с дейността, в която го подозират. "Лицето не дава адекватни доказателства за произхода на парите и лицата в списъците", каза Костадинов.

"Пълна лъжа е всичко. Това са списъци на мои наематели на гаражи", обясни Айри Мурад, докато униформени с бронежилетки го отвеждаха с белезници към полицейския автомобил.