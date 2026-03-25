Заради неясноти и неточности съдът върна делото срещу Барбутов и още трима

Софийският градски съд върна на прокуратурата делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска Росица Пандова. Причината е, че има неясноти, неточности и непълноти в обвинителния акт. Това пък се явява пречка те да разберат в какво са обвинени да се защитават пълноценно. Съдия Петя Крънчева посочи, че в обвинителния акт има взаимно противоречащи си твърдения.

Барбутов и останалите трима бяха дадени но съд през ноември м.г., като днес беше втори опит делото да тръгне.

Самият бивш зам.-кмет беше обвинен през юни 2025 г. Обвинението му е за участие в престъпна група, създадена с цел подкупи. Той има има и за превишаване на властта си. Според прокуратурата това сторил кото казал на кметове на районите "Младост" и "Люлин" Ивайло Кукурин и Георги Тодоров, че ще им изпрати длъжностни лица, които да напишат условията за обществени поръчки, така че да ги спечелят фирми, близки до него.

Според съда обаче в обвинителния акт не е посочено чии властнически правомощия Барбутов е иззел.

Съдът посочи още, че в диспозитива било написано че ОПГ то е от три или повече лица, а в обвинението били трима - Барбутов, Рафаилов и Клисурска.

По отношение обществената поръчка за разширяване на детска градина в "Младост" и на предложени пари от Пандова на кмета на "Люлин", съдът и там откри непълноти и неясноти.

В обвинителния акт липсвали конкретни данни, че предложените средства били Кукурин и Тодоров да извършат конкретни действия.

Отделно от това в диспозитива се говорило за активен подкуп, но не се посочвали конкретни действия.

Съдът също така посочи, че в обвинителния акт е записано, че Барбутов действал като извършител, а Рафаилов кото помагач. Според магистратите обаче формата било бланкетна. Изобщо не било посочено чии чужди властнически правомощия са иззети. Това трябвало да бъде обяснено в обстоятелствената част на обвинителния акт, а в случая било обяснено само характеристика на длъжността на Барбутов.

Наред с това не била посочена и целта, с която те са извършили длъжностното престъпление. Било казано, че е да набавят имота облага на фирми, не на конкретни хора.

При Рафаилов имало и противоречие в датата , за когато се твърди че е извършил престъпление.

Адвокат Христо Ботев, който е защитник на Росица Пандова допусна, че грешките в обвинителния акт може да са от бързане. Прокурорът Илиян Точев съобщи, че ще протестира пред Софийския Апелативен съд определението на градския съд. Той уточни, че е единствения, който е работил по обвинителния акт, не му е бил оказван натиск, не е бързал, а се е съобразявал с това, че до септември е имало двама души в ареста - Барбутов и Рафаилов.