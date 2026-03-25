Медици от врачанската държавна болница масово напускат заради по-добро заплащане в частна

Пред сериозна кадрова криза е изправена многопрофилната болница във Враца след като 31 медицински специалисти са подали предизвестия за напускане. Очаква се те да започнат работа в новото частно лечебно заведение в града „Сърце и мозък" заради значително по-високите заплати там.

Кризата в държавната болница не е от вчера и се задълбочава през последните години. Напускат работа както лекари,така и медицински сестри, което на моменти е водеше до временно преустановяване на дейността в цели отделения.

Най-сериозен е проблемът с отделението по хирургията, което са напуснали 11 души, от тях 8 медицински сестри и трима санитари. Кризисни остават и реанимацията с три напуснали сестри, както и неврологията, откъдето са си тръгнали пет сестри. Допълнително има подадени заявления за напускане от лекар и две сестри в кардиологията, както и от специализант в педиатрията.

Според шефката на болницата д-р Кети Ценова при единични напускания болницата успява да се справи, но при масови напускания в ключови отделения ситуацията става критична. Особено трудна се оказва намирането на подготвени кадри за хирургия и реанимация в кратки срокове. По думите ѝ новото частно лечебно заведение разполага с около 200 легла и дублира почти всички отделения на областната болница, с изключение на съдовата хирургия. Именно към него са се насочили голяма част от напусналите специалисти.

Д-р Ценова отбеляза още, че въпреки кадровите проблеми, болницата разполага със съвременна апаратура и добра материална база, но несигурността и текучеството на персонал продължават да създават сериозни предизвикателства пред нормалното функциониране на лечебното заведение.