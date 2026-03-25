Даниел Митов: Операцията със заловените 1,2 млн. фалшиви евро започна докато бях министър

При операцията, при която бяха заловени над 1,2 млн. фалшиви евро във фабрика в Румъния, е важно да се направи следното уточнение - това не е спонтанно проведена операция за няколко дни, а е операция проведена по време на правителството "Желязков". Това поясни бившият министър на външните работи Даниел Митов.

Оперативните действия са започнати тогава. Става въпрос за международна транснационална престъпна група, чийто ръководители дори не са българи. Поздравявам ГДБОП за добрата работа, допълни Митов.